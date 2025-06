La carta di credito il biglietto aereo la foto | la fuga sospetta di Rexal Ford da Villa Pamphili alla Grecia

Un’immagine sfocata tra mistero e dramma avvolge Rexal Ford, un uomo di 46 anni proveniente dalla California: con la sua Mastercard ha acquistato un biglietto per la Grecia, ma a Roma dormiva per strada. Coinvolto in una vicenda oscura, il suo passato si mescola a un presente inquietante, lasciando intuire che dietro la fuga sospetta si celino segreti ancora più profondi. La verità sta emergendo, e il caso è destinato a rivoluzionare ogni previsione.

Con la carta di credito Mastercard ha comprato un biglietto aereo per la Grecia. Ma a Roma dormiva per strada. Non è l’unico mistero intorno a Rexal Ford, 46 anni, proveniente dalla California, fermato ieri a Skianthos con l’accusa di aver ucciso una bambina di otto mesi e di aver occultato il cadavere della madre 30enne. Un clochard molto atipico: era in Europa da circa due anni. Dopo aver collezionato negli Usa precedenti per violenza di genere. A Roma si muoveva tra le mense dei poveri e Villa Pamphili. Ha tentato di entrare nell’albergo di Torre Argentina senza pagare. Ma adesso proprio seguendo i soldi forse sarà possibile capire tutto. 🔗 Leggi su Open.online

La carta di credito, il biglietto aereo, la foto: la fuga sospetta di Rexal Ford da Villa Pamphili alla Grecia; Villa Pamphili, la ferita al capo di Rexal Ford e i segreti nelle Sim e nella carta di credito: «Lei è mia figlia»

