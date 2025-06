La calda estate 2025

La calda estate del 2025 ci ricorda quanto sia fragile la pace e quanto spesso il mondo preferisca ignorare i segnali di tempesta imminente. Anni di illusioni e auto convincimenti hanno nascosto le crepe di un equilibrio instabile, ma ecco che, se solo fosse stato possibile riavvolgere il tempo, tutto sarebbe potuto cambiare. Episodi di speranza e redenzione, invece, ci invitano a riflettere su come agire prima che sia troppo tardi.

E guerra fu, anche se, per scaramanzia o per altre ragioni, il mondo ha continuato, per tre anni e oltre, a fare opera di auto convincimento del contrario e che la pace fosse dietro l’angolo, perché la sua genesi era caduca. Pertanto sarebbe bastato individuare e premere il pulsante di comando del riavvolgitore del nastro del tempo fino a prima che si levassero i venti di guerra. In tal modo sarebbero vissuti tutti felici e contenti, episodi cruenti talora in essere, talaltra no. Probabilmente era la considerazione di una nota decisamente caratterizzante del clima che esisteva già in tempo di pace (?) in molte delle regioni che erano sotto tiro, cercando di restare poco resposte all’obiettivo delle superpotenze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

