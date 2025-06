La battaglia di mamma Gigliola a 36 anni dalla morte della figlia Monia uccisa dal fidanzato-killer | Femminicidi come omicidi di mafia

La battaglia di mamma Gigliola, a 36 anni dalla perdita della sua amata Monia, è un inno alla resistenza e alla giustizia contro il dolore e l’indifferenza. La sua storia, intrisa di coraggio e determinazione, ci ricorda quanto siano profonde le ferite dei femminicidi e quanto sia fondamentale non smettere mai di lottare affinché nessuna vittima sia dimenticata. Oggi, a 71 anni, Bono combatte ancora la battaglia perché...

Brescia, 14 giugno 2025 – Era il dicembre 1989, quando Gigliola Bono dovette riconoscere il cadavere di sua figlia, sola con il marito, in una fredda stanza del cimitero di Manerbio. La ragazza, Monia Delpero, 19 anni, era stata brutalmente uccisa dall’ex fidanzato, Simone Scotuzzi, che l’ha strangolata e poi ha infilato il cadavere in un sacco, lasciato in un canale di scolo a Manerbio. Oggi, a 71 anni, Bono combatte ancora la battaglia perché le vittime di femminicidio, come Monia, siano riconosciute dallo Stato al pari delle altre vittime di crimini violenti, e che alle famiglie sia concesso un supporto, psicologico ed economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it