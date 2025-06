La battaglia con l' Iran non ferma la guerra a Gaza

La tensione tra Israele e Iran continua a alimentare un conflitto sempre più complesso, ma la guerra a Gaza non si ferma. Le forze israeliane intensificano le operazioni, causando tragedie tra i civili e aggravando una crisi umanitaria già drammatica. È una situazione che richiede attenzione e azione immediata: il futuro di migliaia di innocenti dipende dalla capacità della comunità internazionale di trovare una soluzione duratura.

Le forze israeliane intensificano i bombardamenti su diverse aree della Striscia di Gaza: fonti locali hanno riferito che le truppe israeliane hanno aperto il fuoco direttamente sui civili radunati vicino ai punti di distribuzione degli aiuti nel centro di Gaza, uccidendo 15 persone e ferendone.

