La bandiera della Palestina esposta sula facciata del Municipio di Riposto

esprimere solidarietà e vicinanza alle popolazioni palestinesi, sottolineando l’impegno del territorio nel promuovere pace, giustizia e rispetto dei diritti umani ovunque nel mondo.

Dando seguito alla delibera approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Riposto, il sindaco Davide Vasta ha esposto la bandiera della Palestina sulla facciata del Palazzo municipale. Un gesto simbolico ma dal forte valore umano e istituzionale, con cui la città di Riposto vuole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - La bandiera della Palestina esposta sula facciata del Municipio di Riposto

In questa notizia si parla di: riposto - facciata - bandiera - palestina

