La Banca Mondiale torna a finanziare l’energia nucleare cancellato il divieto

La Banca Mondiale cambia rotta: dopo 12 anni di sospensione, torna a finanziare l’energia nucleare, scelta motivata dalle pressioni degli Stati Uniti. Questa decisione segna una svolta significativa nel panorama energetico globale, suscitando dibattiti tra sostenibilità e sicurezza. Come influirà questa scelta sul futuro delle energie rinnovabili e sulla lotta ai cambiamenti climatici? Scopriamolo insieme, analizzando i pro e i contro di questa nuova direzione.

Dietrofront della Banca Mondiale sul nucleare. L’agenzia delle Nazioni unite, principale organizzazione internazionale dedicata allo sviluppo dei Paesi più poveri, ha comunicato che tornerà a sostenere economicamente progetti per la produzione di elettricità dall’ energia atomica, dopo 12 anni di stop a questo tipo di finanziamenti. Il divieto deciso dalla stessa organizzazione è stato revocato su sollecitazione degli Stati Uniti, maggiore azionista della Banca Mondiale e per questo principale decisore, per investire su centrali nucleari “sicure, sostenibili e supervisionate” nei Paesi in via di sviluppo, sulla scorta degli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalle Cop sul clima. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La Banca Mondiale torna a finanziare l’energia nucleare, cancellato il divieto

