La 24 Ore di Le Mans frena italiano con Brembo

Il patrimonio italiano si mette in mostra alla 93ª edizione della leggendaria 24 Ore di Le Mans, dove Brembo, leader mondiale nel settore dei sistemi frenanti, si distingue come Braking Technology Partner. Equipaggiando tutti e 62 i veicoli in gara, il gruppo bergamasco conferma l’eccellenza del Made in Italy nel cuore delle corse endurance. La passione, l’innovazione e la qualità italiane si uniscono per scrivere un nuovo capitolo di successo e prestigio.

Il Made in Italy brilla con Brembo alla 93ª edizione 24 Ore di Le Mans. Il gruppo bergamasco, leader nel settore dei sistemi frenanti, è presente in tutte e tre le classi dell'iconica gara di endurance come Braking Technology Partner, equipaggiando tutti e 62 i veicoli impegnati nella corsa di durata piu famosa al mondo. Il Gruppo Brembo - presente anche con i marchi AP Racing per le frizioni e Öhlins, marchio di spicco nelle sospensioni appena acquisito dal gruppo bergamasco - fornirà almeno un componente (dischi, pinze, pastiglie, pompe freno, sistemi brake-by-wire, frizioni, pedal box e sospensioni) a tutte le 62 auto sulla griglia di partenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La 24 Ore di Le Mans frena italiano con Brembo

