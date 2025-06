Lelettorale Tajani | Fi favorevole a proporzionale entro legislatura

Il dibattito sulla riforma elettorale infiamma il panorama politico italiano, con Tajani che si esprime favorevole a un sistema proporzionale entro la legislatura. Una posizione che potrebbe segnare una svolta significativa, aprendo nuovi scenari di alleanze e governabilità . La questione rimane aperta, ma una cosa è certa: il Parlamento e le forze politiche sono pronti a confrontarsi per definire il futuro della rappresentanza nel nostro Paese.

Roma, 14 giu. (askanews) – Cambiare la legge elettorale? “Io ho sempre detto che sono favorevole al proporzionale, se si va nella direzione della legge elettorale del proporzionale quella che c’è nell’elezione del sindaco e del presidente di Regione, non sarei contrario, vedrĂ poi il Parlamento, vedranno le forze del centro-destra anche parlando con l’opposizione, ma io non sarei contrario, forse perchĂ© sono sempre stato eletto con il proporzionale, eccetto l’ultima volta”. Lo ha affermato parlando a Montecitorio con i giornalisti, il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, al termine dell’intervento davanti alle Commissioni Esteri di Camera e Senato sul conflitto Israele-Iran. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

