Kurt Angle rivela il doppio standard di The Undertaker | Fa scherzi ma non accetta di subirli

Kurt Angle ha svelato il doppio standard di The Undertaker, rivelando un lato inaspettato della leggenda WWE. Durante un'intervista a Inside the Ropes, Angle ha condiviso storie sorprendenti e un consiglio memorabile che non ha mai accettato di mettere in pratica. Con un sorriso ironico, ha messo in luce come Taker faccia scherzi, ma si aspetti di essere sempre rispettato e mai coinvolto in quelli degli altri. Un retroscena che rivela molto più di quanto sembri.

Kurt Angle ha raccontato molte storie folli sul mondo del wrestling, ma una delle più taglienti ha avuto come protagonista proprio The Undertaker. Durante un’intervista con Inside the Ropes, Angle ha parlato di uno dei consigli più memorabili ricevuti in WWE e del motivo per cui non ci ha mai creduto davvero. Alla domanda su quale fosse il miglior consiglio datogli da Taker, Angle ha risposto con un sorriso ironico: “Mi disse: ‘Ragazzo, io non faccio scherzi, e non mi piace subirli.'” Poi però è arrivata la battuta che ha lasciato i fan a bocca aperta: “Ma quel figlio di buona donna fa scherzi eccome! È pieno di fesserie! Non gli piace subirli, e se gliene fai uno, sei fregato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Kurt Angle rivela il doppio standard di The Undertaker: “Fa scherzi, ma non accetta di subirli”

