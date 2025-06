Kossounou prima pietra per costruire un’Atalanta vincente La retroguardia nerazzurra riparte da lui

Kossounou rappresenta la prima pietra di un progetto ambizioso: una Atalanta sempre più forte e competitiva, pronta a scrivere nuove pagine di successo. La sua acquisizione segna un passo fondamentale per rafforzare la retroguardia nerazzurra, sottolineando l’importanza di investimenti mirati e di una strategia di crescita a lungo termine. Per costruire una squadra vincente, infatti, bisogna sempre consolidare le proprie fondamenta, puntando su coloro che si distinguono per talento e determinazione, come Kossounou.

Kossounou è stato acquistato dall'Atalanta: il primo grande colpo per costruire una squadra ancora più forte (investendo bene) Una grande operazione di mercato che non poteva mancare considerando sia una stagione all'altezza della situazione che, soprattutto, un concetto chiave: per costruire una squadra competitiva occorre sempre consolidare le proprie basi, puntando su coloro che si

