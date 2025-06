Kevin De Bruyne infiamma i tifosi del Napoli | Odio perdere faremo grandi cose

Kevin De Bruyne infiamma i tifosi del Napoli con la sua determinazione e passione. Dopo aver firmato il contratto, il campione belga si prepara a vivere un nuovo entusiasmante capitolo, cercando casa e godendosi le vacanze prima dell’inizio del ritiro. La sua mentalità vincente e il desiderio di grandi risultati sono pronti a portare il Napoli verso traguardi ancora più ambiziosi. La nuova avventura è appena iniziata!

«Sono un giocatore che vince, voglio vincere le partite. Sono sempre stato così, odio perdere. Il Napoli ha vinto lo scudetto, sono in Champions League e penso che possiamo fare grandi cose per il futuro insieme». Si presenta così Kevin De Bruyne che ha rilasciato alcune prime dichiarazioni al sito web del Napoli. Il belga ha firmato e ora cerca casa godendosi poi le vacanze fino al ritiro di.

