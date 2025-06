Kelly Juve già ai titoli di coda? Sull’inglese c’è il forte pressing di quel club di Premier i bianconeri non si opporrebbero | le novità

Lloyd Kelly, il difensore inglese arrivato a gennaio, sta vivendo giorni di grande incertezza con la Juventus. Mentre un club di Premier League insiste con un forte pressing, i bianconeri sembrano pronti a lasciar partire il giocatore, aprendo un nuovo capitolo nel calciomercato. Le ultime notizie rivelano un possibile addio imminente: cosa riserverà il futuro di Kelly? Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità .

Kelly Juve già ai titoli di coda? Sul difensore inglese c’è il forte pressing di quel club di Premier League, i bianconeri non si opporrebbero: le novità . Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Lloyd Kelly, il difensore arrivato lo scorso gennaio dal Newcastle che nei suoi primi sei mesi in bianconero ha seminato diversi punti interrogativi. Secondo quanto riportato da Tuttosport sulle sue tracce si starebbe muovendo il Crystal Palace, in fase di corteggiamento sul difensore per spingerlo a tornare in Premier League. Il mercato Juve non si opporrebbe certamente alla cessione anticipata in caso di offerta congrua. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly Juve già ai titoli di coda? Sull’inglese c’è il forte pressing di quel club di Premier, i bianconeri non si opporrebbero: le novitÃ

