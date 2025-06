Kelly Doualla spaziale | crono da sogno sui 100 a 15 anni battuto il record italiano under 20

Kelly Doualla, talento emergente dell'atletica italiana, ha scritto un nuovo capitolo nella storia dei 100 metri under 20. Con una prestazione spettacolare di 11.37 secondi, ha superato il record detenuto da Vittoria Fontana, dimostrando di essere una stella in ascesa e lasciando il pubblico di Brescia senza parole. La sua performance è un chiaro segnale che il futuro dello sprint tricolore ha un nome: Kelly Doualla.

Kelly Doualla ha incantato nella prima giornata dei Campionati Italiani di SocietĂ , prendendosi il ruolo di protagonista a Brescia, dove va in scena la finale oro (quella che assegna gli scudetti di club). La giovane promessa dell’atletica tricolore ha strabiliato sui 100 metri, correndo in un eccellente 11.37 (1,6 ms di vento a favore) e battendo così il record italiano under 20 che Vittoria Fontana aveva siglato in occasione del suo trionfo agli Europei di categoria nel 2019 (11.40 a Boras). La sprinter lombarda ha soltanto 15 anni e quella odierna è la sua seconda uscita stagionale all’aperto sul rettilineo dopo essersi espressa in 11. 🔗 Leggi su Oasport.it