Kellan Lutz | Da Twilight agli Avengers? La rivelazione sull’audizione per Thor e Captain America

Kellan Lutz, noto per il suo ruolo in Twilight, rivela i retroscena delle audizioni per due giganti del Marvel Cinematic Universe: Thor e Captain America. Un’occasione sfumata o un’opportunità mancata? Scopri tutti i dettagli, le emozioni e i rimpianti di un attore che avrebbe potuto vestire i panni di questi iconici supereroi!

L'attore di Twilight, Kellan Lutz, svela i dettagli della sua audizione per due ruoli iconici nel Marvel Cinematic Universe: Thor e Captain America. Scopri cosa è successo e i suoi rimpianti!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Kellan Lutz: Da Twilight agli Avengers? La rivelazione sull’audizione per Thor e Captain America

In questa notizia si parla di: kellan - lutz - twilight - audizione

Stasera in tv: Twilight su Italia 1; Kellan Lutz: Da Twilight agli Avengers? La rivelazione sull'audizione per Thor e Captain America; The Twilight Saga: tutto quello che c'è da sapere sulla saga.

Twilight, Kellan Lutz: "Strano che io e Nikki Reed non ci siamo frequentati, mi sentivo molto legato a lei" - Kellan Lutz, durante l'ultimo episodio del podcast di Twilight di Ashley Greene, si è aperto dicendosi 'sorpreso' dal fatto che lui e la loro co- Si legge su movieplayer.it

Kellan Lutz: 10 cose che non sai sull’attore - Divenuto celebre grazie alla sua partecipazione alla saga di film di Twilight, l’attore Kellan Lutz è oggi un apprezzato interprete distintosi per versatilità e carisma. Segnala cinefilos.it

Twilight, reunion a sorpresa per Kellan Lutz, Ashley Greene e Jackson Rathbone - Kellan Lutz, Ashley Greene e Jackson Rathbone hanno interpretato i vampiri Cullen nell'acclamata saga di Twilight e, a distanza di anni dal primo film, sono apparsi insieme al Comic Con di Londra. Lo riporta comingsoon.it