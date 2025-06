Kate omaggia Lady Diana ed Elisabetta II al Trooping The Colour

Kate Middleton incanta al Trooping the Colour, rendendo omaggio a Lady Diana ed Elisabetta II con un look raffinato e ricco di significato. La sua presenza elegante e il richiamo agli iconici outfit della principessa Diana catturano l’attenzione di tutti, celebrando la storia e la regalità britannica. È un momento di grazia che dimostra ancora una volta il suo ruolo di ambasciatrice di tradizione e stile. La regina del giorno si conferma, ancora una volta, una vera icona di eleganza e rispetto per il passato.

Kate Middleton è arrivata alla King’s Birthday Parade più elegante che mai, con un outfit che ricorda molto un famoso abito indossato dalla principessa Diana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kate omaggia Lady Diana ed Elisabetta II al Trooping The Colour

In questa notizia si parla di: kate - diana - omaggia - lady

Kate Middleton omaggia Lady Diana e il suo iconico look navy - Kate Middleton rende omaggio a Lady Diana indossando un elegante look navy durante la cerimonia di battesimo dell'HMS Glasgow in Scozia.

Kate Middleton, il look blue navy che omaggia Lady Diana: dall'abito (realizzato in lana italiana) agli orecchini Vai su Facebook

Kate Middleton al Trooping the Colour 2025 veste in coordinato con Charlotte (e omaggia Lady Diana); Kate Middleton, abito a pois e gioielli: il look omaggia Lady Diana; L'abito a pois bianco di Kate Middleton in omaggio a Lady Diana.

Kate Middleton al Trooping the Colour 2025 veste in coordinato con Charlotte (e omaggia Lady Diana) - Oggi a Londra si tiene il Trooping the Colour 2025, la tradizionale parata che celebra il compleanno del sovrano ... Segnala fanpage.it

Kate Middleton, il look blue navy che omaggia Lady Diana: dall'abito (realizzato in lana italiana) agli orecchini - Kate Middleton omaggia nuovamente Lady Diana sfoggiando un perfetto look "marinaretto" per la cerimonia ufficiale ... msn.com scrive

Kate Middleton, il look omaggio a Lady Diana per il Giorno della Vittoria: l'abito (riciclato) a pois e gli orecchini della defunta principessa - Un altro, scritto dal Re sulla sua corona, recitava: «Non dimenticheremo mai». Scrive ilmessaggero.it