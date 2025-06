Kate Middleton in azzurro Tiffany per il Trooping the colour | il cappello da 800 euro gli orecchini della regina Elisabetta e il look coordinato per Charlotte Tutti i brand

Kate Middleton incanta ancora una volta con il suo elegante look azzurro Tiffany durante il Trooping the Colour, dimostrando stile e raffinatezza. Dal cappello da 800 euro agli orecchini della regina Elisabetta, ogni dettaglio è perfettamente coordinato, mentre la piccola Charlotte completa il quadro con un outfit impeccabile. Un'esibizione di classe che conferma il suo ruolo di icona di moda e grazia. Insomma, Kate sa sempre come lasciare il pubblico senza fiato.

Splendida e sorridente in azzurro Tiffany, Kate Middleton √® riapparsa in pubblico per il Trooping the Colour, la tradizionale parata che si svolge il 14 giugno a Londra per celebrare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it ¬© Ilmessaggero.it - Kate Middleton in azzurro Tiffany per il Trooping the colour: il cappello (da 800 euro), gli orecchini della regina Elisabetta e il look coordinato per Charlotte. Tutti i brand

