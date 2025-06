Kate Middleton al Trooping the Colour look matchy-matchy con Charlotte e il significato nascosto dei gioielli

Kate Middleton al Trooping the Colour incanta con il suo look impeccabile, abbinato a Charlotte in un insieme "matchy-matchy" che cattura l’attenzione. Questo evento, simbolo di tradizione e regalità, è anche un'occasione per scoprire i significati nascosti dei gioielli indossati dalla Duchessa. Ma cosa ci svela ogni dettaglio dell’outfit e degli accessori? Scopriamolo insieme, perché ogni elemento ha un suo messaggio speciale...

Era uno degli eventi più attesi dell’anno e finalmente è arrivato: come da tradizione, il secondo sabato del mese di giugno si festeggia il Trooping The Colour, la sfilata in onore di Re Carlo III. È da sempre una delle manifestazioni più importanti per la Famiglia Reale, e come di consueto gli occhi sono tutti puntati su Kate Middleton. Se lo scorso anno la sua presenza all’evento non era affatto certa – in quel periodo su stava sottoponendo alle cure contro il cancro – quest’anno non c’erano dubbi: la Principessa del Galles è apparsa raggiante al fianco di William e dei tre figli George, Charlotte e Louis. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton al Trooping the Colour, look matchy-matchy con Charlotte e il significato nascosto dei gioielli

