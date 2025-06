Kate Middleton al Trooping the Colour 2025 veste in coordinato con Charlotte e omaggia Lady Diana

Il Trooping the Colour 2025 a Londra si trasforma in uno sfondo di eleganza e tradizione, con Kate Middleton protagonista assoluta. La duchessa, in perfetta sintonia con Charlotte, rende omaggio a Lady Diana con un look coordinato che incanta. Un momento di stile e storia che rafforza il legame tra passato e presente della famiglia reale. Continua a leggere.

Oggi a Londra si tiene il Trooping the Colour 2025, la tradizionale parata che celebra il compleanno del sovrano. Kate Middleton √® tornata in pubblico con la famiglia al completo, vestendosi in coordinato con la figlia Charlotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kate - middleton - trooping - colour

Kate Middleton regina della natura: ¬ęGuarisce corpo e spirito¬Ľ - Kate Middleton, da sempre amante della natura, ha trovato un profondo conforto nella bellezza del mondo naturale durante le sue difficolt√†.

Torna il Trooping the Colour: attesa per re Carlo e i figli di William e Kate; La carrozza, Kate e il premio a Meghan: gli eventi contrapposti della royal family; Il grande ritorno del principe Louis al Trooping the Colour.

Kate Middleton al Trooping the Colour 2025 veste in coordinato con Charlotte (e omaggia Lady Diana) - Oggi a Londra si tiene il Trooping the Colour 2025, la tradizionale parata che celebra il compleanno del sovrano ... Secondo fanpage.it

Torna il Trooping the Colour: attesa per re Carlo e i figli di William e Kate - Il sovrano sfila in carrozza, il nipotino Louis pronto a rubare la scena. Segnala msn.com

Kate Middleton, il significato segreto dietro il look del Trooping the Colour - Al Trooping the Colour Kate Middleton indossa look altamente simbolici che nascondono messaggi segreti in ogni dettaglio. Scrive dilei.it