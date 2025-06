KO è una storia vera? Bastien è ispirato a un vero lottatore di MMA?

“K.O.” di Antoine Blossier porta sul grande schermo la potente storia di Bastien, un ex lottatore di MMA il cui passato oscuro e doloroso si intreccia con il desiderio di redenzione. Ispirato a un autentico episodio del mondo delle arti marziali miste, il film esplora i confini tra colpa, perdono e speranza. Ma quanto di questa emozionante narrazione è reale? Scopriamolo insieme.

Diretto da Antoine Blossier, “ K.O. ” segue le vicende di Bastien, un ex lottatore di MMA la cui carriera è finita bruscamente dopo aver accidentalmente ucciso un avversario durante un incontro sul ring. Tormentato dal senso di colpa, Bastien cerca di fare ammenda con la famiglia dell’avversario morto, in particolare con sua moglie Emma e suo figlio Leo, ma riceve solo odio da loro, che lo incolpano di avergli portato via la persona amata. Anni dopo, Bastien, ormai recluso, viene incaricato di trovare Leo dopo che il ragazzo è finito coinvolto in affari loschi che mettono in pericolo la sua vita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: bastien - lottatore - storia - vera

K.O. è una storia vera? Bastien è ispirato a un vero lottatore di MMA?; Stasera su Netflix, un caso cinematografico in Francia: ispirato a una storia vera; K.O. (2025): come finisce? La spiegazione del finale del film d’azione su Netflix.

«Cassandro», storia vera di un lottatore gay che cambia le regole di un mondo machista (voto 7 e mezzo) - Titolo strano, «Cassandro», ma non pensate a una parentela con la profetessa delle tragedie greche, se mai a una guardiana di un bordello di Tijuana. Da corriere.it

"Milano in the cage" al cinema: storia vera di Al, lottatore perdente - Storia di Al, storia vera di Alberto Lato, buttafuori, guardia del corpo e tossicodipendente, ipertatuato anche in volto a marcare una contro- ilgiorno.it scrive