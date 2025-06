KO | botte da orbi nel nuovo action francese di Netflix – Recensione

Preparati a un'onda di adrenalina con "KO: Botte da Orbi", il nuovo action francese su Netflix. La storia di Bastien, ex campione di MMA, che tra drammi e redenzione si immerge in un'avventura intensa e ricca di colpi di scena. Un film che ti catturerà subito, tra emozioni forti e sequenze adrenaliniche. Non perdere l'occasione di scoprire come il passato e il presente si intrecciano in un racconto potente e coinvolgente.

Bastien una volta era un campione di MMA ma una tragedia ha posto fine alla sua carriera: durante un incontro all'interno della gabbia, ha infatti involontariamente ucciso il suo più grande rivale Enzo. A due anni da quel drammatico giorno Bastien conduce una vita da eremita, in una catapecchia sulla costa; proprio lì riceve la visita della vedova del suo compianto avversario, la quale gli chiede aiuto per rintracciare il figlio adolescente Léo, scomparso nel nulla a Marsiglia. Il ragazzo, un piccolo spacciatore, lavora in realtà anche come informatore per la coraggiosa poliziotta Kenza, la quale è da tempo sulle tracce di una crudele gang locale, colpevole di aver ammazzato suo fratello.

