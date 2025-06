Juventus Tudor e i 5 giocatori irrinunciabili

Igor Tudor ha tracciato la rotta della Juventus per il futuro, individuando cinque giocatori irrinunciabili per il 2025. Con il suo occhio attento e strategie chiare, il tecnico mira a consolidare una squadra solida e competitiva, puntando su talenti che rappresentano il cuore pulsante del progetto bianconero. Ecco chi sono i futuri pilastri della Vecchia Signora, pronti a scrivere nuove pagine di storia.

Tudor traccia la rotta: cinque intoccabili per il 2025 Igor Tudor, confermato allenatore della Juventus fino al 2027, ha individuato cinque giocatori chiave per il futuro bianconero. Secondo Calciomercato.com sono Bremer, Locatelli, Thuram, Cambiaso e Yildiz. Bremer domina la difesa con autorità , mentre Locatelli dirige il centrocampo con intelligenza e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tudor e i 5 giocatori irrinunciabili

In questa notizia si parla di: tudor - juventus - giocatori - irrinunciabili

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Indiscrezione dalla Spagna: LA JUVENTUS SONDA TER STEGEN Secondo Fichajes.net, Di Gregorio avrebbe molto mercato, con i bianconeri corsi ai ripari per eventuali offerte irrinunciabili Tra i nomi sondati dalla Juventus quello di Ter Stegen, ormai in Vai su Facebook

Rivoluzione Juve, Tudor stravolge tutto: da Vlahovic a Koopmeiners, cosa cambia per i giocatori; Savona-Juventus, si avvicina il rinnovo: tutti i dettagli e le cifre; Milan, c’è l’accordo: offerta irrinunciabile, la notizia sulla cessione.

Tudor-Juventus, il retroscena sui giocatori: hanno spinto per la conferma, anche privatamente - Sull'aereo che porterà la Juventus negli Stati Uniti per affrontare il Mondiale per Club, insieme ai 28 giocatori bianconeri salirà anche Igor. Scrive ilbianconero.com

Tuttosport - Juventus, i 5 'intoccabili' di Tudor: i nomi fatti a Comolli - La Juventus avrà il vantaggio di iniziare la prossima stagione con l'allenatore che ha concluso l'ultima. Secondo ilbianconero.com

Juventus, Tudor e il retroscena sulla conferma: chi ha spinto perché rimanesse - I senatori bianconeri si sono fatti sentire con John Elkann chiedendo la conferma del tecnicoTudor, le mosse sul mercato della Juventus e gli intoccabili del croato ... sport.virgilio.it scrive