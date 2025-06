Juventus rispuntano Osimhen ed Ederson | Primapagina

La Juventus riaccende l’entusiasmo dei tifosi con sorprendenti ritorni: Osimhen ed Ederson. Mentre i bianconeri si preparano per il Mondiale per club negli Stati Uniti, il mercato estivo si infiamma con voci di trattative importanti. La possibilità di vedere questi top player vestire ancora la maglia juventina accende le speranze e alimenta i sogni di una stagione ricca di sorprese. Ma quali saranno gli sviluppi futuri? Restate sintonizzati!

La Juventus è volata negli Stati Uniti per il Mondiale per club, ma il mercato dei bianconeri deve ancora decollare veramente. Secondo Sky, nel mirino ci sono due grandi nomi: Osimhen ed Ederson, che nei primi giorni di giugno hanno rifiutato delle ricche offerte da parte del club arabo dell'Al-Hilal allenato dall'ex interista Simone Inzaghi. OSIMHEN – Già cercato dall'ex dirigente bianconero Cristiano Giuntoli, Victor Osimhen sarebbe il primo obiettivo per l'attacco in caso di addio a Dusan Vlahovic.

