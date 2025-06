Juventus partite dei bianconeri in chiaro al Mondiale per Club

Il Mondiale per Club 2025 è alle porte, e l’Italia schiera Inter e Juventus tra le protagoniste. Con 32 squadre in campo, la competizione offre emozioni da oggi, 14 giugno, fino al 13 luglio, negli Stati Uniti. La buona notizia? Dazn trasmette tutte le 63 partite in chiaro, facilmente accessibili tramite streaming gratuito previa registrazione. Non perdere l’occasione di tifare i bianconeri e vivere grandi emozioni calcistiche!

Tutti i match in chiaro Il Mondiale per Club 2025, al via oggi 14 giugno negli Stati Uniti, vede Inter e Juventus rappresentare l’Italia. La competizione, con 32 squadre, si conclude il 13 luglio. Dazn trasmette tutte le 63 partite gratuitamente in streaming, previa registrazione con un’email. Mediaset, grazie a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, partite dei bianconeri in chiaro al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: juventus - partite - chiaro - mondiale

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

Mondiale per Club: la Juve anche in chiaro su Mediaset! Oltre a DAZN, Mediaset trasmetterà le 3 partite del girone della Juventus nel nuovo Mondiale per Club FIFA 2025: ? 19 giugno, ore 3: Juventus - Al Ain (Italia 1) ? 22 giugno, ore 18: Juventus - Wy Vai su Facebook

Mondiale per Club, ufficiale il programma delle sfide trasmesse su #Mediaset in chiaro: si parte con Al Ahly-Inter Miami. In diretta anche cinque dei sei match di #Inter e #Juventus Vai su X

Mondiale per Club, le partite di Inter e Juventus anche in chiaro; Mondiale per Club 2025, il programma TV e le partite trasmesse in chiaro su Mediaset; Mondiale per Club, Inter e Juventus impegnate nella competizione: calendario e dove seguire le partite in chiaro.

Mondiale per Club 2025, il programma TV e le partite trasmesse in chiaro su Mediaset - Canale 5 e Italia 1 sono i canali Mediaset che trasmettono in chiaro e gratis, in co- Come scrive fanpage.it

Mondiale per Club, le partite di Inter e Juventus anche in chiaro - Inter e Juventus saranno impegnate nella nuovissima, e ricchissima, competizione organizzata dalla Fifa che raggrupperà le migliori squadre di tutto il mondo negli St ... Riporta msn.com

Mondiale per Club, Inter e Juventus impegnate nella competizione: calendario e dove seguire le partite in chiaro - Inter e Juventus sono le due italiane impegnate nella nuovissima competizione organizzata dalla Fifa, che raggruppa le migliori squadre del mondo negli Stat ... Lo riporta corrieredellumbria.it