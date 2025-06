Juventus occhio a Gyokeres | dice no al Manchester United cosa succede ora

Juventus, occhi puntati su Gyokeres: il suo no al Manchester United scuote le strategie di mercato. Il futuro dell’attaccante svedese resta incerto, mentre i bianconeri continuano a monitorare la situazione con attenzione. Cosa succederà ora? La corsa si infiamma, e il calciomercato si prepara a sorprendenti sviluppi che potrebbero rivoluzionare le carte in tavola. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi.

Il futuro di Viktor Gyokeres, obiettivo di mercato della Juventus per l`attacco, è ancora tutto da scrivere, ma nel frattempo arriva un importante. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

Juventus, occhio a Gyokeres: dice no al Manchester United, cosa succede ora; Gyokeres il sogno Juve ma c'è una priorità. Osimhen e David, i dossier in mano a Comolli e Chiellini; Juventus, non solo Gyokeres: occhi su Harder.

