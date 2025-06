Juventus occhio a Gyokeres | dice no al Manchester United cosa succede ora | Primapagina

Il mercato estivo si infiamma: Viktor Gyokeres, oggetto del desiderio della Juventus, ha detto no al Manchester United. Una decisione che scuote le strategie di calciomercato e apre nuovi scenari per i bianconeri. Cosa accadrà ora? La sfida tra club e le mosse dei protagonisti sono solo all’inizio di un’epoca di grandi cambiamenti. Resta con noi per scoprire tutte le novità in tempo reale.

Secondo quanto riferito da Record, infatti, il classe 1998 avrebbe già preso una prima decisione, escludendo dalla corsa una delle sue pretendenti principali, il Manchester United.

Dalla Spagna: Juventus su Miguel Gutierrez del Girona. Occhio alla clausola pro Real Madrid - Dalla Spagna giungono voci di un interesse della Juventus per Miguel Gutiérrez, talento del Girona. Tuttavia, bisogna fare attenzione alla clausola che favorisce il Real Madrid.

Un vero bomber conteso. Gyokeres infiamma il mercato: la Juve ci pensa, ma la clausola da 100M spaventa, ma se bastassero 75?

Non c'è soltanto #Gyokeres Nuovo nome dallo #SportingCP

