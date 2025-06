Juventus-Gyokeres la replica durissima dell’agente | Era una promessa ho le prove

La suggestiva telenovela di Gyokeres si infittisce, con l'agente che risponde duramente alle voci di mercato: era una promessa e ho le prove. Mentre la Juventus si prepara a partire per gli Stati Uniti e il nuovo allenatore Tudor si accomoda sulla panchina, il club si muove tra conferme e partenze. La prossima puntata? Scopriamo se Gyokeres continuerĂ ad essere un sogno o diventerĂ realtĂ .

Continua la telenovela che ha come protagonista Gyokeres, nel mirino della Juventus: l’agente replica durissimo. La Juventus si prepara a volare in direzione Stati Uniti, dove manca sempre meno alla prima partita del Mondiale per Club. Nella giornata di oggi, oltre all’annuncio del rinnovo di Igor Tudor fino al 2027, è stata resa nota la lista bianconeri partiti al servizio del tecnico croato. Sono 28 i giocatori pronti a lasciare momentaneamente Torino per questa avventura internazionale. Ma al loro ritorno molte cose sono destinate ad essere diverse. Gyokeres-Juventus: un interesse mai tramontato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus-Gyokeres, la replica durissima dell’agente: “Era una promessa, ho le prove”

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

