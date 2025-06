Juventus Gyökeres dice no allo United

Viktor Gyökeres, il prolifico attaccante dello Sporting Lisbona, ha scelto di dire no al Manchester United, lasciando i tifosi della Juventus con la speranza di vederlo vestire la maglia bianconera. Con 54 gol in 52 partite nella passata stagione, Gyökeres sta diventando il sogno di molti appassionati italiani. Questa decisione apre nuovi orizzonti di mercato e alimenta le ambizioni della Vecchia Signora nel prossimo calciomercato.

Gyökeres dice no allo United e fa sognare i tifosi bianconeri Viktor Gyokeres è il nome che infiamma i tifosi della Juventus. L'attaccante svedese dello Sporting Lisbona, autore di 54 gol in 52 partite nell'ultima stagione, ha rifiutato un'offerta del Manchester United, aprendo nuovi scenari di mercato. Secondo Tuttosport, Gyokeres

Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

Gyökeres chiude al Manchester United e si riaccende l’interesse della Juventus I bianconeri osservano e sognano il grosso colpo, ma servono prima le uscite! Resta comunque la distanza con lo Sporting che chiede almeno 70mln #Juventus #calciomerc Vai su X

#Viktor #Gyökeres piace anche alla nuova Juventus. Nel weekend ci sono state delle chiamate per informarsi della situazione del giocatore con altri club. C’era stati incontri, a Londra, anche prima del cambio dirigenziale. Vai su Facebook