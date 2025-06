Juventus Conte e il retroscena sul suo approdo

Antonio Conte, protagonista indiscusso nel mondo del calcio, rivela un retroscena sorprendente sul suo approdo alla Juventus nel 2011. Con parole sincere, l’ex tecnico bianconero ha condiviso come una semplice telefonata possa cambiare il destino di una carriera, aprendo le porte a una delle pagine più importanti della sua vita professionale. Ma qual è il vero motivo dietro quella decisione cruciale? Scopriamolo insieme.

Conte: “Il destino cambia con una telefonata” Antonio Conte ha recentemente raccontato ai microfoni di Sky Sport un episodio che ha segnato la sua carriera con il suo approdo alla Juventus nel 2011. Il tecnico del Napoli è stato tra i principali candidati alla panchina bianconera quest’estate, ma il suo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Conte e il retroscena sul suo approdo

In questa notizia si parla di: conte - juventus - approdo - retroscena

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farĂ un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Conte è ancora un nome forte per la Juve Fabrizio Romano rivela quel retroscena sullo spogliatoio del Napoli Vai su Facebook

Il retroscena di Conte sull'arrivo di Pirlo alla Juve: 'Mi chiamò il suo procuratore, ecco cosa gli dissi'; Conte svela com'è diventato allenatore della Juve: le parole; Conte e Ventrone dalla Juve al Napoli: storia, retroscena e lo Scudetto per chiudere il cerchio.

Conte in lacrime per la Juventus: l'aneddoto sulla prima volta con Agnelli lo commuove - L'allenatore del Napoli racconta un interessante retroscena risalente al 2011 ma non riesce a trattenere l'emozione: i dettagli ... Si legge su msn.com

Conte ricorda la chiamata di Andrea Agnelli e si commuove: «Sarà il futuro allenatore della Juve». Retroscena dell’ex tecnico - Conte ricorda la chiamata di Agnelli e si commuove: retroscena dell’ex allenatore sulla prima chiamata della Juventus per la panchina Antonio Conte si è raccontato a “Federico Buffa Talks“, su Sky Spo ... Lo riporta informazione.it

Conte svela quel retroscena su Del Piero: «Se mi avesse chiesto di fare un altro anno alla Juve, mi sarebbe piaciuto…» - Conte svela quel retroscena su Del Piero: ecco cosa ha detto l’ex allenatore della Juve sul capitano Antonio Conte ha parlato a Sky Sport svelando un retroscena sul suo periodo vissuto alla Juve, soff ... Scrive juventusnews24.com