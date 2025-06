Juventus colpo Makiobo per la Next Gen

La Juventus rinnova il suo entusiasmo con l'arrivo di Grady Makiobo, talento belga del 2007 proveniente dal Club Brugge. Con un contratto fino al 2028, il giovane centrocampista si prepara a lasciare il segno nella Next Gen, portando energia e freschezza al settore giovanile. Un acquisto che promette grandi emozioni e un futuro brillante per i bianconeri.

Makiobo, colpo per la Next Gen La Juventus Next Gen accoglie un nuovo gioiello: Grady Makiobo, centrocampista belga classe 2007, arriva dal Club Brugge con un contratto fino al 2028. Il giovane, già maggiorenne, ha impressionato con 19 presenze e quattro gol nel campionato U18 Elite 1, oltre a debuttare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, colpo Makiobo per la Next Gen

In questa notizia si parla di: makiobo - next - juventus - colpo

Makiobo Juve, nuovo colpo per il futuro: in arrivo il centrale del Club Brugge! Già definito il suo percorso in bianconero: tutti i dettagli - La Juventus continua a guardare al futuro con ambizione: è in arrivo Makiobo, un giovane centrale del Club Brugge.

La Juventus ha messo a segno due colpi di mercato per il futuro: due classe 2007 che negli ultimi anni hanno catturato l’attenzione degli scout di mezza Europa. - Grady Makiobo: difensore in arrivo dal Bruges; - Leo Bamballi: terzino destro in arrivo da Lione. Vai su Facebook

Juventus.special (@JuventuSpecial) Vai su X

Makiobo alla Juve Next Gen, ufficiale: chi è il belga sulle orme di Pogba; Makiobo Juve, dal Belgio:«Chi è il nuovo colpo» ESCLUSIVA; Makiobo Juve: ufficiale l'arrivo del centrocampista.

Makiobo Juve, ufficiale l’arrivo del centrocampista classe 2007: giocherà con la Next Gen. Il comunicato e tutti i dettagli - Makiobo Juve, ufficiale l’arrivo del centrocampista classe 2007: tutti i dettagli sul nuovo acquisto È ufficiale il nuovo colpo della Juventus Next Gen. Riporta juventusnews24.com

Makiobo alla Juve Next Gen, ufficiale: chi è il belga sulle orme di Pogba - Nuovo rinforzo per la squadra allenata da mister Brambilla: arriva dal Brugge l'ultimo colpo ler l'U23 bianconera ... Secondo tuttosport.com

Juventus, colpo per la Next Gen: arriva il 2007 Makiobo dal Brugge - La Juventus continua a investire sul futuro e, come rivelato da Tuttosport, nelle ultime ore ha ottenuto la firma del giovane centrocampista centrale. tuttomercatoweb.com scrive