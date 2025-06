Juventus cessioni eccellenti e tesoretto | sgarbo all’Inter

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo, tra cessioni di top player e un tesoretto che fa tremare gli avversari. Dopo il rinnovo di Tudor, l’allenatore chiede rinforzi di livello, mentre i rivali dell’Inter si fanno da parte con un gesto di sfida. La corsa ai grandi obiettivi è già iniziata: la Continassa si muove con determinazione verso una stagione tutta da vivere.

Igor Tudor dopo il rinnovo chiede dei rinforzi di livello alla dirigenza della Juve: c’è un obiettivo comune con i rivali nerazzurri La Juventus riparte da Igor Tudor. Dopo l’insediamento della nuova dirigenza alla Continassa, il primo passo del neo Dg Comolli è stata la conferma alla guida tecnica del croato. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Tudor venerdì ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2027 (con opzione), come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi. L’ex centrocampista non solo guiderà i bianconeri nella spedizione negli Stati Uniti per Il Mondiale per Club, ma sarà soprattutto in panchina nella prossima stagione con la ‘Vecchia Signora’ che ha inoltre allungato l’accordo per un ulteriore anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, cessioni eccellenti e tesoretto: sgarbo all’Inter

