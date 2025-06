Juventus agitata per il mercato

La Juventus si trova al centro di un mercato turbolento, tra nuove sfide e incertezze che scuotono i cuori dei tifosi. Con il bagaglio di ambizioni per il Mondiale per Club 2025 e la guida di Igor Tudor confermata da Damien Comolli, i bianconeri sono pronti a scrivere un nuovo capitolo. Ma quali saranno le mosse decisive per affrontare questa fase di grande trasformazione? La risposta si svelerà nelle prossime settimane.

Un mercato che agita i bianconeri La Juventus si prepara al Mondiale per Club 2025, un torneo che segna una nuova era per il calcio globale. La squadra di Igor Tudor vola a Washington D.C. con ambizioni, ma anche interrogativi. Il tecnico croato, confermato da Damien Comolli, guiderà i bianconeri

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

Kolo Muani-Juve, perché l’affare non è ancora chiuso. Araujo, agitazione social; Juventus, Chiellini sorpassa Giuntoli: Conte con lui. Yildiz resta solo in un caso | ESCLUSIVO; Conte invitato a Vinovo, giornata agitata alla Juventus (Corsport).

Calciomercato Juve - Novità sul futuro di un big della Juventus: confermato l’incontro Il giornalista Mediaset Gianni Balzarini ha parlato così del mercato del ... Scrive juventusnews24.com

Juve, il mercato con Tudor - La conferma (con tanto di rinnovo di contratto fino al 2027) del tecnico croato permette ai bianconeri di iniziare a impostare le trattative di calciomercato secondo le sue indicazioni. Come scrive gazzetta.it

Calciomercato Juventus (Sky): bianconeri al lavoro in attesa del nuovo ds! Sei nomi tra attacco e centrocampo: il punto sulle mosse in entrata - Sky ha fatto il punto degli obiettivi In vista dell’inizio del Mondiale per Club, Valentina Mariani di Sky Sport ha fatto il ... Lo riporta juventusnews24.com