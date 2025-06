Juve Tudor impone la sua legge | già ultimatum a Comolli

Igor Tudor rinnova con la Juventus fino al 2027, ma il suo rapporto con il club si fa già infuocato. Con un ultimatum a Comolli e segnali di scintille in casa bianconera, l’allenatore impone la sua legge, lasciando intendere che niente sarà più come prima. La stagione promette emozioni: Tudor è deciso a conquistare la vetta, ma a quale prezzo?

Igor Tudor, fresco di rinnovo, ha già dato un avvertimento al dg Comolli per il mercato: alla Continassa sono già scintille (Ansa Foto) – SerieAnews Un rinnovo fino al 2027 con opzione per il 2028 guadagnato sul campo ma anche perché all’orizzonte di alternative valide non ve n’erano. Igor Tudor resta così il tecnico della Juventus, centrando così l’obiettivo che si era prefissato al suo arrivo alla Continassa lo scorso marzo. Aveva raccolto quasi le macerie di una squadra sfibrata dalla gestione Thiago Motta, fuori dalla Champions League e dai primi quattro posti in campionato. 🔗 Leggi su Serieanews.com