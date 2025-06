Juve Tudor blinda cinque giocatori | questi non si vendono ecco di chi si tratta

Nuovo capitolo per la Juventus sotto la guida di Igor Tudor, che ha già tracciato il percorso per una stagione all’insegna della solidità e della crescita. Il tecnico croato ha infatti indicato cinque pilastri imprescindibili del suo progetto, ritenuti incedibili e fondamentali per il futuro bianconero. Chi sono i protagonisti di questa strategia vincente? Scopriamo insieme i top player scelti da Tudor per rilanciare la Vecchia Signora.

Juve, Igor Tudor indica i cinque calciatori che per lui sono fondamentali nel nuovo corso bianconero: ecco di chi si tratta Igor Tudor, da poco confermato sulla panchina della Juve con un contratto fino al 2027, ha già tracciato le linee guida per la prossima stagione, indicando, come riportato da Tuttosport, cinque giocatori considerati incedibili.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

