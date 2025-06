Juve gelata la scelta è definitiva | ha deciso nella notte

Nella notte, la Juventus ha fatto una scelta definitiva: niente sorprese, Osimhen resta in cima alla lista per il ruolo di super bomber. La campagna acquisti dei bianconeri è in pieno fermento, tra trattative che si scontrano con i rifiuti e la prossima partenza di Vlahovic. Il mercato juventino si prepara a un’estate ricca di colpi di scena: ecco cosa c’è da sapere.

I bianconeri sono a caccia del super bomber per la prossima stagione e in cima alla lista resta Osimhen, ma non solo: arriva il rifiuto secco La Juventus continua la caccia al prossimo attaccante. Dusan Vlahovic partirà , si aspetta ‘solo’ l’offerta giusta che potrebbe arrivare dalla Turchia – più precisamente dal Fenerbahce – oppure dal Milan di Allegri per cui però c’è l’ostacolo importante dell’ingaggio. In questi giorni vi abbiamo raccontato anche delle altre opzioni, ovvero l ‘Al Hilal di Simone Inzaghi oltre agli interessi di Premier e Liga (destinazione preferita del serbo) che al momento sono un po’ freddini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve gelata, la scelta è definitiva: ha deciso nella notte

In questa notizia si parla di: juve - gelata - scelta - definitiva

Ribaltone Osimhen, Juve gelata: c’è già un sì - Un inaspettato ribaltone scuote il trasferimento di Osimhen: Juve gelata, c’è già un sì da un altro club, lasciando il Napoli con i margini ormai ridotti.

Juve gelata, la scelta è definitiva: ha deciso nella notte; Scambio con Osimhen e addio Juve: nuova beffa dopo Conte; Juventus, chiamata bollente Elkann-Giuntoli: ha fatto tutto da solo.

Juve gelata, la scelta è definitiva: ha deciso nella notte - La Juve a caccia del super bomber per la prossima stagione, in cima alla lista Osimhen ma anche Gyokeres: la decisione arriva nella notte ... Segnala calciomercato.it

Si salva solo Koopmeiners, tripla cessione Juve: scelta definitiva - it In casa Juventus è già tempo di rivoluzione: l’addio di Thiago Motta non sarà il solo e nei ... Si legge su calciomercato.it

Juve gelata, Perin pronto a tradire: cambio maglia in Serie A - Mattia Perin sembrerebbe in rampa di lancio per lasciare la Juventus in estate: bianconeri traditi e nuova destinazione in Serie A. Riporta juvelive.it