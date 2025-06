Juve | c’è Allegri su Vlahovic ma l’ingaggio è alto Spunta Castro

Nel cuore del mercato estivo, la sfida tra grandi club si infiamma: Max Allegri chiama Vlahovic, ma l'alto ingaggio di 232 milioni complica il suo trasferimento. Intanto, il nuovo Milan cerca di rinforzarsi con figure di spicco, mentre la Juventus pondera attentamente ogni mossa. La corsa alle punte di qualità non si ferma, e le trattative sono ancora aperte: il futuro di questi talenti potrebbe cambiare le sorti della Serie A.

Torino, 14 giugno 2025 – Max Allegri chiama. Dusan Vlahovic risponde? Il nuovo Milan di Max vorrebbe ripartire anche dall’attaccante serbo, che l’allenatore conosce bene dai tempi della Juve, ma i parametri di ingaggio per ora non consentono grandi manovre, e anche la Juve ci penserebbe bene prima di cedere la punta a una diretta concorrente. In entrata, invece, ancora contatti con Victor Osimhen, che ha rifiutato l’Arabia e non ha scelto il suo futuro, ma spunta anche il nome di Santiago Castro del Bologna. Tutte le piste sono difficili e costose. Milan su Vlahovic. Juve su Castro. Sarebbe clamoroso se il Milan di Max Allegri dovesse ripartire, anche, da Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net