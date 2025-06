Judo Giuffrida eliminata agli ottavi nei -52 kg Fuori anche Piras e Manzi ai Mondiali

Brutte notizie scuotono il mondo del judo italiano: agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di Budapest, Giuffrida, Piras e Manzi sono stati eliminati, chiudendo anticipatamente il loro cammino. La delusione è palpabile tra gli appassionati, ma questa sfida può diventare un impulso per tornare più forti. Ora, l’attenzione si sposta sui prossimi appuntamenti e sulla forza dei nostri atleti di rialzarsi e sorprendere ancora.

Brutte notizie per l’Italia al termine delle eliminatorie della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di judo, in corso di svolgimento sul tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria). I tre azzurri impegnati nel day-2 della rassegna iridata sono infatti usciti di scena prima dei quarti di finale, restando fuori anche dai ripescaggi e di conseguenza dalla lotta per le medaglie. Grande delusione soprattutto per Odette Giuffrida, campionessa del mondo uscente e due volte medagliata olimpica nei -52 kg, che si è fatta sorprendere dalla rivelazione spagnola Ariane Toro Soler (ippon per immobilizzazione) venendo eliminata agli ottavi dopo aver battuto al debutto la ceca Tereza Bodnarova (waza-ari+yuko) nonostante un brivido finale. 🔗 Leggi su Oasport.it