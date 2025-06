Juanlu Sanchez | Napoli? Ora penso solo all’Europeo ma ho sempre detto che sto bene al Siviglia

Juanlu Sanchez, il talento del Siviglia e futuro obiettivo del Napoli, si trova al centro di un momento cruciale della sua carriera. Mentre l’Europeo Under 21 con la Spagna lo mette sotto i riflettori, lui preferisce mantenere i piedi ben piantati a terra: «Ora penso solo all’Europeo, ma ho sempre detto che sto bene al Siviglia». La sua determinazione e ambizione lo rendono uno dei nomi più interessanti nel panorama calcistico europeo, pronto a scrivere il prossimo capitolo.

Il terzino destro del Siviglia Juanlu Sanchez, che il Napoli vorrebbe acquistare, ha rilasciato un’intervista ad As impegnato attualmente nell’Europeo Under 21 con la Spagna. Juanlu: «Napoli? Ora penso solo all’Europeo, ma ho sempre detto che sto bene al Siviglia». L’Europeo è una vetrina per te? «Non ci penso. Ora devo lottare per la Spagna in questo Europeo ed è su questo che mi concentro. Ho sempre detto che ero molto felice al Siviglia, ho rinnovato e ho altri tre anni di contratto». Ma giovedì il Napoli era in cittĂ a chiedere di te. «Lascio queste questioni ai miei agenti. E ancora di piĂą ora che sono concentrato al 100% sulla nazionale e sto solo pensando a fare un buon Europeo, questo è il mio unico obiettivo al momento». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it