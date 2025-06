Jovi Dufren lavora ancora all’estero dopo il ritorno in 90 day fiancé?

Jovi Dufren, volto noto di 90 Day Fiancé, continua a lavorare all'estero anche dopo il suo ritorno in Italia. La sua evoluzione da protagonista televisivo a influencer di successo si intreccia con una carriera nel settore oil and gas, arricchendo il suo profilo pubblico. La nona stagione di Happily Ever After? promette di svelare nuovi dettagli sulla sua vita personale e professionale. In questo articolo si analizzano gli aspetti principali della carriera e...

Il percorso di Jovi Dufren all'interno del franchise 90 Day Fiancé si caratterizza per la sua evoluzione da personaggio televisivo a influencer, mantenendo comunque un ruolo professionale nel settore dell' oil and gas. La sua presenza nella nona stagione di Happily Ever After? promette di approfondire aspetti legati sia alla vita privata che alle sue attività lavorative. In questo articolo si analizzano gli aspetti principali della carriera e delle dinamiche relazionali di Jovi, con particolare attenzione al suo impiego e alle ripercussioni sulla relazione con Yara Zaya. jovi e la carriera nel settore dell' oil and gas.

