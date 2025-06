Jovanotti al calcio storico | Firenze il cantautore ammirato E’ davvero un’esperienza

Firenze accoglie il celebre cantautore Jovanotti, entusiasta e ammirato dal suggestivo calcio storico fiorentino. La sua prima esperienza in piazza Santa Croce ha emozionato tantissimi, unendo musica e tradizione in un mix indimenticabile. Con oltre due milioni di follower sui social, Jovanotti ha condiviso questa giornata speciale, dimostrando ancora una volta come arte, cultura e passione possano creare connessioni autentiche. Il suo entusiasmo si è trasformato in uno spot potente per questa storica manifestazione.

Firenze, 14 giugno 2025 – “E’ davvero un’esperienza”: Jovanotti ammirato dal calcio storico fiorentino. L’artista e produttore era ospite della sindaca Sara Funaro in tribuna d’onore. Era la sua prima volta ai bordi del sabbione in piazza Santa Croce. E sui suo social da oltre due milioni di follower ha raccontato il pomeriggio di emozioni. Non che il calcio storico ne abbia bisogno, ma quello di Jovanotti è stato comunque uno spot potentissimo, per un artista che ha un seguito enorme sui social network. Con Jovanotti un altro ospite eccellente: il produttore musicale statunitense Rick Rubin, mostro sacro dell’ambiente, innamoratissimo della Toscana, dove vive per lunghi periodi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jovanotti al calcio storico: Firenze, il cantautore ammirato, “E’ davvero un’esperienza”

