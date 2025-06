Jessie Williams presenta a TPI la serie Hotel Costiera | Ecco perché al pubblico americano piace l’Italia | VIDEO

Durante il Taormina Film Festival, TPI ha incontrato Jesse Williams, protagonista di "Hotel Costiera", la nuova serie Original di Prime Video in uscita il 24 settembre. L'attore ha svelato perché l'Italia conquista il cuore del pubblico americano, unendo fascino e storytelling autentico. Scopriamo insieme cosa rende questa produzione così speciale e perché il nostro Paese continua a essere una fonte inesauribile di ispirazione per il mondo del cinema e della serialità .

Nell’ambito della 71esima edizione del Taormina Film Festival, TPI ha intervistato Jesse Williams, protagonista di “Hotel Costiera”, nuova serie Original di Prime Video, che debutterĂ in Italia il 24 settembre (in contemporanea con Francia, Spagna, Portogallo e nei Paesi di lingua inglese – Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda). Le prime immagini della serie sono state presentate in anteprima al Taormina Film Festival nella suggestiva cornice del millenario Teatro Antico di Taormina dallo stesso Williams, che è anche executive producer dell’opera. “Hotel Costiera” è una serie internazionale action drama, girata in inglese in Italia e diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e da Giacomo Martelli, da un’idea di Luca Bernabei, scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch e co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, una societĂ del gruppo Fremantle. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Jessie Williams presenta a TPI la serie Hotel Costiera: “Ecco perchĂ© al pubblico americano piace l’Italia” | VIDEO

