Jenny Urtis Svela il Mondo Dei Vip | Tutta La Verità Che Nessuno Dice!

Cosa succede davvero tra i bisturi dei famosi? Genny Urtis svela retroscena inaspettati su clienti, amori e delusioni. Cosa succede quando la fama non paga? Genny Urtis, volto noto della TV e chirurgo estetico dei vip, ha deciso di raccontare tutto, senza filtri. In un’intervista esplosiva, ha svelato il retroscena di un mondo patinato che spesso nasconde capricci e conti non saldati. Per lei, meglio i clienti comuni: affidabili, pagano sempre. I vip? Alcuni si comportano da star, ma dimenticano il portafoglio. Nel frattempo, la sua vita è cambiata radicalmente. Tre anni fa ha iniziato il percorso di transizione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv