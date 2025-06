Jeff Mills torna a esibirsi a Napoli | live esclusivo alla ex Base Nato per il SuoNato Festival 2025

Preparati a vivere un'esperienza unica con Jeff Mills, il genio di Detroit e pioniere della minimal techno, che torna a incantare Napoli con un live esclusivo al SuoNato Festival 2025 presso la ex Base Nato di Bagnoli. Giovedì 3 luglio, lasciati trasportare dai suoni coinvolgenti di uno dei più grandi maestri del panorama elettronico mondiale, in una serata imperdibile che segna un ritorno memorabile nel cuore della città . Non perdere questa occasione di ascoltare la sua musica dal vivo e di vivere un momento di pura magia sonora.

