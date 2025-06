Jeff Bezos i veneziani non vogliono le sue nozze | a rischio i festeggiamenti

A Venezia, l’ombra delle celebrazioni di Jeff Bezos si fa sempre più lunga: i cittadini si mobilitano contro il rischio di blindare la città per il suo matrimonio, facendo slittare le nozze al 26-28 giugno. La tensione cresce tra tradizione e modernità, mentre i veneziani cercano di difendere il cuore storico della loro città. Una vicenda che mette in discussione il rispetto delle regole e il senso di comunità.

A Venezia è iniziata una grande protesta contro Jeffe Bezos: i cittadini non vogliono che la città venga blindata per il suo matrimonio. Nel frattempo le nozze sono slittate: si terranno dal 26 al 28 giugno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jeff Bezos, i veneziani non vogliono le sue nozze: a rischio i festeggiamenti

In questa notizia si parla di: bezos - vogliono - nozze - jeff

Nozze Bezos a Venezia: prezzi alle stelle Per il matrimonio da sogno tra Jeff Bezos e Lauren Sànchez nasce anche il comitato "No Nozze" #bezos #sanchez #venezia #matrimonio #nozze #giugno Vai su Facebook

Jeff Bezos, i veneziani non vogliono le sue nozze: a rischio i festeggiamenti; Centinaia all'assemblea contro Bezos: «Festa alla Misericordia? Glielo impediamo»; Venezia, fumogeni e bandiere «No Bezos»: inizia così la battaglia del comitato anti-nozze. Il sindaco: «Mi vergogno di voi».

Matrimonio di Jeff Bezos, 250 invitati e 30 taxi prenotati: quali vip saranno alle nozze. Polemiche a Venezia: «Non lo vogliamo» - A Venezia si sa veramente poco delle nozze annunciate tra il «boss» di Amazon Jeff Bezos e l'ex giornalista Lauren Sanchez. Da msn.com

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia slitta per le proteste in città. I residenti: «Bloccheremo i canali» - Il comitato «No space for Bezos» ha annunciato manifestazioni pacifiche: «La città non può fare da sfondo a una persona che sfrutta i lavoratori. Da vanityfair.it

Matrimonio vip a Venezia, proteste dei No Bezos: «Bloccheremo i canali». Slittano le nozze - Riunione di fuoco del comitato: «Andremo all’assalto, la città non può fare da sfondo a una persona che sfrutta i lavoratori» ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it