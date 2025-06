Jeda predica calma | Rifletterei sulla possibilità di cedere Vlahovic rimarrei con lui e rinforzerei questo reparto Sulla Juve di Tudor…

Jeda invita alla calma e alla riflessione sulle strategie di mercato della Juventus, sottolineando l’importanza di consolidare il reparto offensivo e mantenere Vlahovic. Con un occhio attento alle prossime mosse, il commentatore suggerisce che la stabilità potrebbe essere la chiave per il successo, evitando rivoluzioni rischiose. La sfida di Tudor sarà quella di trovare l’equilibrio perfetto per rafforzare la squadra e riportarla ai vertici, creando le basi per un futuro solido e vincente.

Jeda predica calma sulle possibili mosse della Juve sul mercato: tutte le dichiarazioni del calciatore. Il calciatore Jeda ha parlato RBN per analizzare la nuova Juve di Tudor con i possibili cambiamenti che potrebbero avvenire in casa bianconera nella prossime settimane. PAROLE – «Farei attenzione a mettere in atto una rivoluzione in casa Juve. Tudor? È un allenatore che conosce l’ambiente e la tifoseria, non è stato semplice da parte sua prendere la squadra in corsa e fare comunque bene. Rifletterei sulla possibilità di cedere Vlahovic e spendere tanti soldi per un suo sostituto. Rimarrei con il serbo pensando a rinforzare il reparto di centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com