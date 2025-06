Jaz Sinclair racconta Gen V | Più dark più politico ma sempre folle come The Boys

Jaz Sinclair, protagonista indiscussa della serie Gen V, spin-off dell’universo di The Boys, ha raccontato i retroscena e le anticipazioni sulla nuova stagione in arrivo a settembre. In occasione della conferenza stampa, l’attrice ha condiviso dettagli inediti sull’evoluzione della trama, il tono della seconda stagione e il suo percorso personale come attrice e artista. Gen V stagione 2: più oscura, più attuale, sempre esplosiva. Dopo il grande successo della prima stagione, il ritorno di Gen V promette di alzare ulteriormente l’asticella. Jaz Sinclair ha anticipato che i nuovi episodi saranno ancora più intensi: “Se avete amato la stagione uno, adorerete la seconda. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Jaz Sinclair racconta Gen V: “Più dark, più politico, ma sempre folle come The Boys”

