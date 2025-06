Javier Martinez e la story enigmatica che non nasconde una crisi con Helena | Stiamo insieme sto andando da lei

L'ultimo post di Javier Martinez su Instagram ha catturato l’attenzione dei fan: tra immagini enigmatiche e parole sincere, sembra emergere un messaggio più profondo. La sua didascalia, “Stiamo insieme, sono in treno perché sto andando da lei,” alimenta i dubbi sulla stabilità della coppia con Helena Prestes. Ma cosa c’è dietro questa comunicazione criptica? Scopriamolo insieme nel nostro approfondimento.

La Instagram story enigmatica postata da Javier Martinez sul suo profilo non nasconde una crisi con Helena Prestes. “Stiamo insieme, sono in treno perché sto andando da lei”, ha chiarito il pallavolista a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

