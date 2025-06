Jannik Sinner quando ha esitato | Rusedski e l' errore fatale del numero 1

La passata finale di Roland Garros tra Alcaraz e Sinner, conclusasi con la vittoria dello spagnolo al quinto set, è ancora al centro del dibattito tennistico per la sua intensità e bellezza. Greg Rusedski, ex finalista degli US Open, ha analizzato l’evento a The Tennis Gazette, evidenziando la forza incredibile di Alcaraz e ricordando un momento chiave: l’esitazione di Sinner contro Rusedski, che si è rivelata un errore fatale per il numero 1. Un episodio che ha fatto la differenza in quella sfida memorabile.

La super sfida Alcaraz Sinner nella passata finale del Roland Garros, vinta dallo spagnolo al quinto set, continua ancora a far discutere per la sua bellezza. A riguardo, ne ha parlato anche l'ex tennista finalista degli US Open, Greg Rusedski. Lo ha fatto a The Tennis Gazzette sottolineando l'incredibile forza di Alcaraz: "È incredibile pensare a cosa ha realizzato così giovane — le sue parole — L'unico che ha vinto più Slam senza sconfitte in finale nel tennis maschile è Federer, 7-0. Carlos è secondo con un record di 5-0, un risultato che nemmeno Rafa Nadal è riuscito a raggiungere". Quello che ha fatto la differenza nella vittoria contro Sinner riguarda la freddezza maggiore nei momenti decisivi: "Guardate Sinner, ha esitato sui match point, Alcaraz no — le parole di Rusedski — Questi ragazzi sono speciali perché riescono a essere abbastanza rilassati da eseguire tanti colpi sotto pressione".

In questa notizia si parla di: sinner - rusedski - jannik - esitato

