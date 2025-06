Jannik Sinner | Pensare ai match-point mancati o alla mia miglior partita di sempre sul rosso?

riconoscimento conquistato lo scorso anno e dimostrare che, nonostante le sfide, la sua determinazione rimane inarrestabile. Jannik Sinner si sta preparando a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, concentrato sul ritorno alle vittorie e sulla crescita personale. Con il focus su ogni dettaglio, il talento altoatesino è pronto a rispondere presente sul campo, lasciando alle spalle pensieri di match point mancati e guardando con fiducia alla sua miglior partita di sempre sul rosso.

Jannik Sinner si sta preparando per tornare in campo dopo la finale persa al Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale ha saputo annullare tre match-point e rimontare da 0-2 sulla terra rossa di Parigi. Il numero 1 del mondo si è preso qualche giorno di pausa e giocherĂ il torneo ATP 500 di Halle, che andrĂ in scena sull’erba della localitĂ tedesca dal 16 al 22 giugno. Il fuoriclasse altoatesino sarĂ chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, ma dovrĂ stare attento a degli ostacoli insidiosi. Il rischio è quello di trovarsi di fronte il kazako Aleksandr Bublik al secondo turno e il polacco Hubert Hurkacz ai quarti di finale, due grandi specialisti su questa superficie e che rappresenteranno delle difficoltĂ molto interessanti lungo il cammino che conduce verso l’atto conclusivo, dove potrebbe fronteggiare il padrone di casa Alexander Zverev, numero 3 del mondo e partito giĂ pimpante sull’erba con la finale raggiunta nel torneo ATP 250 di Stoccarda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner: “Pensare ai match-point mancati o alla mia miglior partita di sempre sul rosso?”

In questa notizia si parla di: jannik - sinner - match - point

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

TENNIS - ROLAND GARROS: JANNIK SINNER SPRECA TRE MATCH POINT E CEDE AL QUINTO SET AD UN GRANDE ALCARAZ 6-4, 7-6, 4-6, 6-7, 6-7 Vai su X

Carlos Alcaraz che rimonta due set a Jannik Sinner e vince il Roland Garros in 5 ore e mezza? Sì, è successo davvero. Una finale epica, la più lunga della storia del torneo, con l’azzurro che spreca tre match point e serve per il titolo ma si arrende nel super tie Vai su Facebook

Jannik Sinner: Deluso per i match-point mancati in finale? No, è stata la mia miglior partita sul rosso; Sinner: «La finale del Roland Garros? Ho mancato dei match point, ma non avevo mai giocato così bene su terra rossa; Sinner torna su Parigi: “Tre match point mancati ma è la migliore giocata sulla terra”. Obiettivo Wimbledon.

Jannik Sinner: "Deluso per i match-point mancati in finale? No, è stata la mia miglior partita sul rosso" - Alla vigilia del torneo sull'erba di Halle, Jannik Sinner ribalta la sensazione di frustrazione per la sconfitta subita contro Carlos Al ... Si legge su eurosport.it

Sinner torna su Parigi: “Tre match point mancati ma è la migliore giocata sulla terra”. Obiettivo Wimbledon - Home » Canali » Sport » Sinner torna su Parigi: “Tre match point mancati ma è la migliore giocata sulla terra”. Scrive dire.it

Sinner: «La finale del Roland Garros? Ho mancato dei match point, ma non avevo mai giocato così bene su terra rossa» - Dopo aver perso in rimonta contro Carlos Alcaraz la finale del Roland Garros, Jannik Sinner ripartirà dal torneo Atp 500 di Halle. Si legge su ilnapolista.it