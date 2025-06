Jannik Sinner il gesto commovente che fa piangere milioni di italiani

Dopo un'estenuante finale al Roland Garros, Jannik Sinner ha scelto di tornare alle sue radici, in un gesto che ha commosso milioni di italiani. Ritrovare la serenità nella sua amata Sesto Pusteria, circondato dall’affetto familiare, rappresenta più di una pausa: è un inno alla semplicità e alla forza interiore del nostro campione. Un ritorno alle origini che ci ricorda quanto siano importanti i valori autentici per alimentare la passione e la determinazione.

Dopo la finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha deciso di prendersi una pausa lontano dai riflettori, tornando nella sua amata Sesto Pusteria, in Alto Adige. A raccontare questo ritorno alle origini è stato Thomas Summerer, sindaco del paese natale della famiglia del campione, ai microfoni di Rai Radio1. Un momento di quiete e affetto familiare per il tennista azzurro, che ha scelto la semplicità per ricaricare le energie. La sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale del Roland Garros ha sicuramente lasciato l'amaro in bocca, ma Sinner ha dimostrato anche in questa occasione la sua maturità.

