Jannik Sinner giocherà il doppio ad Halle | compagno fidato definito il tabellone

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si preparano a sorprendere il pubblico di Halle, unendo le forze nel doppio dell’ATP 500. Dopo un lungo periodo di assenza, Sinner rientra in scena anche in questa specialità, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e determinazione. Sul tabellone, il duo si presenta come uno dei team da tenere d’occhio, pronti a scrivere un nuovo capitolo di successo nel tennis internazionale.

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego giocheranno insieme il doppio al torneo ATP 500 di Halle, che andrà in scena sull'erba della località tedesca dal 16 al 22 giugno. Il numero 1 del mondo sarà protagonista in singolare in Germania, ma ha deciso anche di affiancare l'amico nel tentativo di ottenere un risultato degno di nota anche nell'altra specialità. Il fuoriclasse altoatesino non gioca in doppio dallo scorso novembre, quando insieme a Matteo Berrettini sconfisse gli argentini Gonzalez-Molteni nel match decisivo dei quarti di finale di Coppa Davis. In precedenza si era spinto fino ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal insieme al britannico Jack Draper e dell'ATP 500 di Halle con il polacco Hubert Hurkacz.

